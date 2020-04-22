Житель Гусева предложил подруге выйти за него замуж и обокрал её

Житель Гусева предложил подруге выйти за него замуж и обокрал её
Виталий Невар / Новый Калининград
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48-летнему жителю Гусева грозит до 5 лет колонии за кражу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что пригласила себе в гости приятелей, а проснувшись утром, обнаружила пропажу 3 тыс. рублей.

По версии полиции, кражу совершил один из гостей — 48-летний мужчина. Вечером он предложил хозяйке квартиры выйти за него замуж и на протяжении вечера постоянно находился рядом с ней. Когда женщина уснула, он вытащил из её кармана деньги и покинул квартиру с остальными приглашенными. Возбуждено уголовное дело.

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