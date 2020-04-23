В Черняховском округе 16-летний подросток погиб под завалом грунта

В Черняховском округе следователи проводят проверку по факту гибели 16-летнего подростка. Об этом «Новому Калининграду» сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.



Инцидент произошёл днём в среду, 22 апреля. По предварительным данным, вблизи одного из посёлков двое подростков выкапывали из земли фрагмент чугунной трубы, которую собирались сдать в металлолом.

«В какой-то момент произошло обрушение стен траншеи, где в тот момент находился 16-летний подросток. Его засыпало грунтом. Самостоятельно вытащить пострадавшего из-под завала у приятеля не получилось. Он позвал на помощь односельчан, но несовершеннолетний к этому времени уже скончался», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе выясняют, в каких условиях воспитывался подросток. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в региональном СУ СК.