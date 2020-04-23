В Калининграде столкнулись «Ниссан» и «Мерседес»: трое пострадавших

Вечером в среду, 22 апреля, в областном центре произошло ДТП, в котором пострадали три человека. В 18:10 на пересечении улиц 9 Апреля и Фрунзе 28-летний водитель кроссовера «Ниссан Террано» не уступил дорогу при повороте налево. В результате машина столкнулась с ехавшим навстречу «Мерседесом».



Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного УМВД, в аварии пострадали три пассажира «Мерседеса». Все они получили травмы.





Фото пресс-службы областного УМВД

Ещё одно ДТП произошло в 15:55 на автодороге Большаково — Черняховск. По сведениям полиции, 30-летний водитель грузового автомобиля марки «Купава» не справился с управлением на прямом участке дороги, и машина съехала в кювет, после чего опрокинулась. Мужчина получил телесные повреждения.

В Гурьевском округе около 18:10 «Форд Транзит» попал в ДТП на 14-м километре автодороги Заозерье — Заречье — Добрино — Заливное — Узловое. Как рассказали в УМВД, 60-летний водитель съехал на обочину и потерял управление. В результате грузовой фургон врезался в придорожное дерево. Пассажирка автомобиля в возрасте 62 лет получила травмы.