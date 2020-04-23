Личность пенсионерки с потерей памяти установлена, но теперь женщина пропала

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Волонтерам удалось установить личность пенсионерки, с потерей памяти, но сама Ираида Михайловна пропала. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 23 апреля, сообщили в ПСО «Запад».

Странно ведущую себя пожилую женщину заметили в среду, 22 апреля. Она ездила в автобусе от одной конечной остановки до другой. Пенсионерку временно поместили в дом ночного пребывания на ул. 2-ой Алтайской, 1, откуда она ушла в неизвестном направлении. Ираида Михайловна страдает потерей памяти и дезориентирована.

Всех, кто видел изображенную на фото женщину, просят позвонить по телефонам: 8 (4012) 508-038, +7 911 460 80 38 (горячая линия ПСО «Запад»), +7 911 482-50-88, инфорг Екатерина.


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