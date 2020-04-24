В Калининграде пожизненно осужденного мужчину обвинили в убийстве 22-летней давности

В Калининграде пожизненно осужденного мужчину обвинили в убийстве 22-летней давности
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде следствие обвинило в изнасиловании и убийстве 22-летней давности уже приговоренного к пожизненному заключению мужчину. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 30 июня 1998 года в парке 40-летия ВЛКСМ (сейчас Южный парк) нашли тело 17-летней жительницы Светлого. Судебно-медицинская экспертиза установила, что над девушкой надругались, а затем ее задушили.

По уголовному делу проходило несколько подозреваемых, но в 2000 году следствие было приостановлено. В июне 2019 года новое отделение по расследованию особо важных дел (преступлений прошлых лет) инициировало молекулярно-генетическую экспертизу смывов с биологическими выделениями, обнаруженными на теле убитой девушки.

Исследованные образцы совпали с генетическим профилем мужчины, которого в 2016 году уже приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек с особой жестокостью «и иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 10-летней девочки. 

Следствие по уголовному делу возобновлено. По ходатайству следствия 49-летний мужчина переведен из колонии в Вологодской области следственный изолятор УФСИН по Калининградской области.

В середине апреля 2020 года мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с иными насильственными действиями сексуального характера. Свою вину он признал, подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Обвиняемый пояснил, что увидел девушку возле Южного вокзала и договорился с ней об оказании интимных услуг, привел ее в парк, где и совершил преступление.

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