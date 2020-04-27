Полицейские-транспортники задержали браконьера, выловившего сетями рыбы на 65 тысяч

Полицейские-транспортники задержали браконьера, выловившего сетями рыбы на 65 тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В акватории Калининградского залива пресечен незаконный вылов водных биоресурсов на общую сумму около 65 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ. 

К уголовной ответственности привлечен 32-летний житель Калининградской области. Он осуществлял вылов рыбы с использованием лесковых сетей. Собственноручно мужчина изготовил 2 такие сети.

Улов браконьера составил 57 экземпляров рыбы ценных пород: судака, леща и окуня. Своими действиями он причинил водным биологическим ресурсам ущерб на общую сумму около 65 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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