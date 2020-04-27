Под Балтийском мотоциклист врезался в дерево, мотоцикл разлетелся на части (фото)

В результате ДТП под Балтийском серьезно пострадал 33-летний мотоциклист. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 27 апреля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 17.20 в воскресенье на 58 километре автодороги «Зеленоградск-Приморск через Светлогорск». 33—летний водитель мотоцикла марки «Кавасаки» на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на встречную полосу вылетел в кювет и врезался в придорожное дерево. Мужчина госпитализирован с травмами, права на управление мотоциклами у него не было.

Фото региональной ГИБДД