«За нехваткой времени»: в Зеленоградске ГИБДД задержала пьяного водителя (видео)

В Зеленоградске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился водитель с явными признаками опьянения. Об этом областная Госавтоинспекция сообщает в соцсетях.



Автомобиль,за рулем которого был задержанный, остановили в темное время суток на ул. Железнодорожной в Зеленоградске. На опубликованном ГИБДД видео мужчина признается, что «выпивал», однако проходить медосвидетельствование отказывается «за нехваткой времени». За это он был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что в подобных случаях водителям грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем сроком до 2 лет.