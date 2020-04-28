В Правдинском районе 62-летний водитель вылетел с дороги и погиб (видео)

В Правдинском районе пожилой водитель вылетел с трассы. Машина перевернулась, мужчина погиб. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщили в УМВД.

Авария произошла в минувший понедельник в 19:40, когда 62 -летний мужчина на автомобиле «Рено» ехал в сторону Калининграда. На прямом участке мужчина неверно выбрал

скорость, не справился с управлением и вылетел с трассы. Машина перевернулась. От полученных травм мужчина погиб.

По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, выбирать безопасный стиль вождения.