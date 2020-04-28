На Киевской водитель «Фольксвагена» сбил женщину и скрылся (фото)

На Киевской водитель «Фольксвагена» сбил женщину и скрылся (фото)
Фото ГИБДД
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На ул. Киевской в областном центре водитель легкового авто сбил женщину и скрылся с места аварии. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 28 апреля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в 13.10 в понедельник на улице Киевской. 38-летний водитель «Фольксвагена» сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места аварии.

В результате ДТП женщина получила травмы. По горячим следам инспекторы установили личность водителя и задержали его. Мужчину привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет и административный арест сроком до 15 суток.


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