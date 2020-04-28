В Калининграде эвакуировали 22 человека из-за пожара в 14-этажном доме (фото)

В областном центре около полудня во вторник, 28 апреля, произошел серьезный пожар в жилом доме на ул. 9 Апреля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС



Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях от диспетчера системы «112» в 11:23. В 14-этажном доме по ул. 9 Апреля, 98, горела квартира на 3 этаже. Площадь пожара составила 15 кв. метров.

Огонь тушили 37 человек с помощью 7 единиц техники. Как рассказал корреспонденту «Нового Калининграда» глава пресс-службы управления Алексей Баранов, из дома эвакуировали 22 человека. Двоих пожарные спасли: госпитализирована женщина, мужчина от госпитализации отказался.