Под Славском сгорела и обрушилась кровля довоенного жилого дома

В Славском ГО случился пожар в жилом доме, в результате которого обрушилась кровля здания на площади в 120 кв. м. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре в посёлке Ржевское поступило в 08.30 во вторник. В жилом частном кирпичном одноэтажном доме довоенной постройки сгорела и обрушилась черепичная кровля на площади 120 кв.м. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-28 и ПСЧ-12 в составе 8 человек и 2 единицы техники.