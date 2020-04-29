В Черняховске «Ситроен» стал обгонять другую машину в врезался в столб (фото)

В Черняховске пострадала 29-летняя девушка, которая за рулем «Ситроен» попыталась обогнать другой автомобиль. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД.

ДТП произошло во вторник в 13:05 на улице Дзержинского. Девушка на прямом участке автодороги неверно выбрала безопасную скорость движения и при обгоне впереди идущего автомобиля не справилась с управлением и совершила и врезалась в опору электроосвещения, расположенную справа по ходу движения. В результате ДТП водитель «Ситроен» получила травмы.