В Калининграде мужчина облил бензином собаку, пытался ее поджечь, но не смог

В Калининграде задержали 46-летнего мужчину, который попытался поджечь собаку. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Серова. Вечером злоумышленник пробрался на территорию жилого многоквартирного дома, где облил бензином привязанную собаку и пытался ее поджечь. Подозреваемого заметил хозяин животного, который выбежал из дома и прогнал мужчину. Горожанин обратился в полицию.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался ранее судимый житель Балтийска. Выяснилось, что на преступление его подтолкнул знакомый, который живет в доме заявителя. Мужчина недавно переехал в Калининград, где у него сложились конфликтные отношения с соседями. Он решил отомстить им, но сам не решился это сделать, потому что находится под административным надзором. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник попросил старого приятеля избавиться от соседской собаки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.