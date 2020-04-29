На Сельме подростки разбили двери в магазин и попытались украсть терминал

На Сельме подростки разбили двери в магазин и попытались украсть терминал
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде задержали двух подростков, которые в течение суток в одном магазине попытались украсть платежный терминал, а в другом похитили сигареты и алкоголь, сообщили в среду, 29 апреля, в УМВД.

По данным ведомства, 24 апреля ночью в дежурную часть сообщили, что неизвестные проникли в сетевой магазин на улице Согласия. Злоумышленники разбили раздвижные стеклянные двери и пытались похитить из фойе платежный терминал, но не смогли, так как он был прикручен к полу. Неизвестным удалось скрыться.

В ходе разбирательства был выявлен еще один факт хищения в ночь на 25 апреля в одной из торговой точек на улице Зеленой. Неизвестные смогли проникнуть в магазин, разбив окно, откуда унесли алкогольные напитки и табачные изделия.

Сотрудники полиции задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в совершении этих преступлений. Ими оказались местные жители в возрасте 17 и 16 лет. Возбуждены уголовные дела.

Подростки дали признательные показания. Собранные в результате проверки материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

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