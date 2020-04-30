Прокуратура: мастер судостроительного завода незаконно получил от рабочих 926 тыс.

В Калининграде осудили бывшего сотрудника судостроительного завода «Янтарь», который незаконно получил от рабочих предприятия 926 тыс. руб. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ведомства, бывший мастер цеха получал от рабочих бригады деньги за незаконное установление завышенного коэффициента трудового участия для увеличения заработной платы.

Мужчине назначено наказание в виде штрафа и дополнительное наказание в виде лишения права занимать в коммерческих организациях должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций, на срок 3 года. Сумма в размере 926 тыс. руб. взыскивается в доход РФ.