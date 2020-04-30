Росрыболовство рассказало об ущербе от браконьеров за очередную неделю самоизоляции

С 23 по 29 апреля инспекторы Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства провели 51 рейд по охране водных биоресурсов. В ходе контрольно-надзорных мероприятий были задержаны 65 нарушителей, из них 59 человек нарушили правила любительского рыболовства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

У браконьеров изъяты лесковые сети, «пауки» и «косынки» кустарного производства, всего 21 запрещенное к применению орудие лова, кроме того, инспекторы изъяли 17,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил более 23 тыс. рублей. Все нарушители привлечены к административной ответственности, сумма штрафов составила 177 500 рублей. Административные протоколы в отношении трех браконьеров направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовных дел по статье 256 УК РФ.

В Росрыболовстве напоминают, что на территории Калининградской области с 20 апреля действует двухмесячник по охране весенне-нерестящихся видов рыб.

