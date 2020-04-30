УМВД: животновод поссорился со слесарем из-за работы и ранил его ножом

УМВД: животновод поссорился со слесарем из-за работы и ранил его ножом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения лёгкого вреда здоровью. Инцидент произошёл на одной из животноводческих ферм Славского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, причиной ссоры между двумя коллегами стали их претензии друг к другу по рабочим вопросам. В итоге 42-летний животновод выхватил нож и нанёс им несколько ударов в грудь 32-летнего слесаря. 

Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали у мужчины колото-резаные ранения мягких тканей груди.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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