Полиция разыскивает калининградца, объявленного в федеральный розыск (фото)

За совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», разыскивается находящийся в федеральном розыске Могутин Сергей Геннадьевич, 24.01.1990 года рождения, уроженец Калининграда, скрывшийся от следствия.
В случае если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Центральному району города Калининграда по телефонам: 552-098, 552-202,
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