В Светлогорске за ночь сгорели два Hyundai Solaris

Минувшей ночью в Светлогорске сгорело два автомобиля Hyundai Solaris, в огне пострадали еще две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятницу в 02.41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Преображенского и улице Вокзальной в городе Светлогорске. На улице Преображенского в автомобиле «Хендай Солярис» выгорел моторный отсек и частично салон. На улице Вокзальной сгорел автомобиль «Хендай Солярис», у рядом стоящих автомобилей «Мерседес Спринтер» и «Киа» частично оплавились корпуса автомобилей. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-17 в составе 5 человек и 2 единицы техники.