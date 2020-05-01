В Светлогорске за ночь сгорели два Hyundai Solaris

В Светлогорске за ночь сгорели два Hyundai Solaris
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минувшей ночью в Светлогорске сгорело два автомобиля Hyundai Solaris, в огне пострадали еще две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В пятницу в 02.41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Преображенского и улице Вокзальной в городе Светлогорске. На улице Преображенского в автомобиле «Хендай Солярис» выгорел моторный отсек и частично салон. На улице Вокзальной сгорел автомобиль «Хендай Солярис», у рядом стоящих автомобилей «Мерседес Спринтер» и «Киа» частично оплавились корпуса автомобилей. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались два пожарных расчета пожарно-спасательной части ПСЧ-17 в составе 5 человек и 2 единицы техники.

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