Калининградец за деньги помогал с уборкой 84-летней пенсионерке, а затем обокрал ее

В Калининграде задержан подозреваемый в краже крупной суммы денег у пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступило заявление от 84-летней местной жительницы, которая сообщила, что из ее квартиры были похищены 200 000 рублей. Полицейские подробно опросили пожилую женщину, выяснили, где она хранила деньги и кто приходил к ней в гости. Вскоре стражи порядка установили, что к преступлению причастен ранее судимый 39-летний знакомый потерпевшей.

Выяснилось, что мужчина договорился с пенсионеркой, что будет периодически приходить к ней домой и помогать с уборкой за небольшую плату. В течение нескольких месяцев злоумышленник прибирался в квартире женщины и за это время выяснил, где у неё хранится крупная сумма денег. Подозреваемый похитил денежные средства и потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.