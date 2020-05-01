В Полесске задержали браконьера, выловившего сетями 20 лещей во время запрета

В Полесске задержали браконьера, выловившего сетями 20 лещей во время запрета
Виталий Невар / Новый Калининград
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Участковыми уполномоченными полиции в результате рейдового мероприятия по пресечению незаконной добычи водных ресурсов был задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина в поселке Шолохово на берегу реки Дейма вел промысел весенне-нерестящихся пород рыб, используя запрещенное орудие лова — лесковую сеть. При этом в указанный период на реке соблюдался месячный запрет на вылов рыбы.

Полицейские изъяли сети, а также 20 лещей, которые мужчина успел выловить. Нарушитель был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биоресурсов».

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