На ул. Емельянова в Калининграде 39-летний мужчина попал под колёса «Фольксвагена»

На ул. Емельянова в Калининграде 39-летний мужчина попал под колёса «Фольксвагена»
Фото пресс-службы областного УМВД
Все новости по теме: Война на дорогах

В пятницу, 1 мая, в областном центре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 21:30 на улице Емельянова водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил 39-летнего мужчину. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По сведениям полиции, авария произошла в районе дома № 139. Автомобилист следовал в направлении Южного обхода и совершил наезд на пешехода в момент, когда он пересекал проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения. Пострадавший мужчина получил телесные повреждения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter