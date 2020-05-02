На ул. Емельянова в Калининграде 39-летний мужчина попал под колёса «Фольксвагена»

В пятницу, 1 мая, в областном центре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. В 21:30 на улице Емельянова водитель автомобиля «Фольксваген Поло» сбил 39-летнего мужчину. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
По сведениям полиции, авария произошла в районе дома № 139. Автомобилист следовал в направлении Южного обхода и совершил наезд на пешехода в момент, когда он пересекал проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения. Пострадавший мужчина получил телесные повреждения.
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