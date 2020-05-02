В Гурьевском округе столкнулись «Мерседес» и «Форд», один из водителей — в реанимации

В Гурьевском округе столкнулись «Мерседес» и «Форд», один из водителей — в реанимации
Фото пресс-службы областного УМВД
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В ночь на субботу, 2 мая, в Гурьевском округе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По сведениям полиции, в 00:05 на 12-м километре автодороги Калининград — Крылово 28-летний водитель автомобиля «Мерседес» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд», за рулём которого находилась 37-летняя женщина. В результате аварии один из автомобилей вылетел в кювет.

Находившийся за рулём «Мерседеса» мужчина попал в реанимации в тяжёлом состоянии. Как отметили в полиции, его водительский стаж составляет один год. Женщина, управлявшая «Фордом», получила ушибы и находится на амбулаторном лечении.

«На месте ДТП работали сотрудники полиции и других экстренных служб. Проводится проверка», — отметили в УМВД.

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Фото пресс-службы областного УМВД

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