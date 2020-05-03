На улице А. Невского водитель «Рено» не уступил «Фольксвагену» и пострадал (фото)

В Калининграде на ул. А. Невского столкнулись два автомобиля, из-за чего пострадали люди. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ДТП произошло накануне в 23:30 минут по улице. По данным полиции, со стороны улицы Береговой в направлении улицы Сержантской ехал автомобиль «Рено» под управлением 26-летнего водителя. Он на регулируемом перекрестке, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с движущимся во встречном направлении «Фольксвагеном», которым управлял 33-летний водитель.

В результате столкновения водитель «Рено» и пассажир «Фольксваген» получили телесные повреждения.