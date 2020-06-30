Жительницу Балтийска оштрафовали за попытку дать взятку начальнику отдела полиции

Суд оштрафовал жительницу Балтийска за попытку дать взятку начальнику отдела полиции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 30 июня, сообщили в пресс-службе регионального СК.

22 мая этого года 40-летняя женщина передала начальнику полиции отдела полиции Зеленоградского района 15 тысяч рублей. Таким образом она рассчитывала вернуть свое авто, ранее изъятое полицейскими в рамках проверки по факту незаконной рубки деревьев в лесополосе в районе поселка Красноторовка. Полицейский от взятки отказался.

Женщина признала вину, раскаялась и по собственной инициативе оказала одному из детских домов региона материальную помощь в сумме 35 тыс. рублей. Действия женщины квалифицировали по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично). Суд оштрафовал её на 45 тыс. рублей.