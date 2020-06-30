Жительницу Балтийска оштрафовали за попытку дать взятку начальнику отдела полиции

Жительницу Балтийска оштрафовали за попытку дать взятку начальнику отдела полиции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Суд оштрафовал жительницу Балтийска за попытку дать взятку начальнику отдела полиции. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 30 июня, сообщили в пресс-службе регионального СК.

22 мая этого года 40-летняя женщина передала начальнику полиции отдела полиции Зеленоградского района 15 тысяч рублей. Таким образом она рассчитывала вернуть свое авто, ранее изъятое полицейскими в рамках проверки по факту незаконной рубки деревьев в лесополосе в районе поселка Красноторовка. Полицейский от взятки отказался.

Женщина признала вину, раскаялась и по собственной инициативе оказала одному из детских домов региона материальную помощь в сумме 35 тыс. рублей. Действия женщины квалифицировали по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично). Суд оштрафовал её на 45 тыс. рублей.

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