В Калининграде пропал 5-летний мальчик (дополнено)

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В Калининграде пропал 5-летний Миша С., объявляется срочный сбор волонтеров на поиск ребенка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 30 июня, сообщили в ПСО «Запад».

Приметы: рост 110 см, ушел в красной кепке с белым крестом, серых шортах в клеточку, синей футболке со знаком Супермена на груди. У мальчика нет переднего зуба. Просьба всем, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.

Для волонтеров, желающих участвовать в поиске: сбор в 19:00-20:00 по адресу: ул. Автомобильная, 21.

Дополнено: как уточнили позже в ПСО «Запад», ребенок нашелся, с ним все в порядке.

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