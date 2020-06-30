После посиделок со знакомой пьяный рецидивист без прав угнал ее авто и попал в ДТП

После посиделок со знакомой пьяный рецидивист без прав угнал ее авто и попал в ДТП
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Неманском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

В дежурную часть МО МВД России «Неманский» с заявлением об угоне обратилась 36-летняя жительница одного из посёлков. Она сообщила, что припарковала автомобиль марки «Опель» во дворе одного из домов в посёлке Артёмовка, а вернувшись днём к месту парковки, не обнаружила его.

Ориентировка на похищенное транспортное средство была направлена всем нарядам. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки был задержан подозреваемый в совершении угона. Им оказался неоднократно судимый 32-летний житель Артёмовки.

В ходе проверки было установлено, что подозреваемый и хозяйка угнанного автомобиля вместе распивали спиртные напитки, после чего первый решил поехать покататься. Похитив у приятельницы ключи от машины, он угнал транспортное средство со двора. Однако, переоценив свои силы, злоумышленник не справился с управлением и вылетел в кювет в посёлке Ветрово.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Кроме того, в отношении мужчины составлен административный протокол за управление авто в состоянии опьянения. Инспекторы ГИБДД выяснили, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде, при этом нарушитель не получал водительских прав.

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