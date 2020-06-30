В Калининграде квартирант, которого попросили съехать за пьянство, ограбил хозяина

В Калининграде квартирант, которого попросили съехать за пьянство, ограбил хозяина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области установили подозреваемого в ограблении 64-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в апреле текущего года у пенсионера случился конфликт с квартиросъёмщиком. Хозяину квартиры надоело терпеть пьянство квартиранта, и он попросил его съехать. В свою очередь ранее судимый 44-летний мужчина потребовал вернуть ему деньги за аренду комнаты. Когда пожилой человек достал кошелёк, злоумышленник выхватил его из рук пенсионера, достал все наличные и скрылся. Ущерб составил 8 000 рублей.

Ориентировка с его приметами была направлена всем наружным службам полиции. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении данного противоправного деяния был задержан. В совершении преступления он признался.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Грабёж», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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