В Калининграде задержали мужчину за осквернение Вечного огня

В Калининграде задержали мужчину за осквернение Вечного огня
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре задержали мужчину за осквернение Вечного огня в парке Победы. Об этом сообщается на странице «Безопасного города» в соцсети «ВКонтакте».

Операторы системы заметили подозрительное поведение мужчины возле мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам. «Он перекладывал цветы на памятнике, после чего повредил газовую горелку. Затушить огонь ему не удалось», — рассказали в учреждении.

Информацию передали сотрудникам правоохранительных органов. После этого на место прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержал мужчину. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по этому факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства

Как отметил директор ГКУ Калининградской области «Безопасный город» Алексей Игнатенко, на территории парка Победы установлено 19 камер наружного наблюдения. «Операторы круглосуточно наблюдают за обстановкой и передают сотрудникам полиции информацию обо всех ситуациях, вызывающих подозрение», — добавил руководитель учреждения.

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