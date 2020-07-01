Под Светлым в судоходном канале утонул упавший с лодки мужчина

В морском судоходном канале под Светлым утонул мужчина. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в оперативных службах региона.

По предварительным данным, инцидент произошёл вечером во вторник, 30 июня. Двое мужчин находились в лодке недалеко от причала. При неудачном повороте судна один из них упал в воду и исчез.

На поиски тела выехали водолазы МЧС. В пресс-службе регионального управления ведомства корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердили, что получили информацию об инциденте.