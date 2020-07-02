На Куршской косе пропала женщина, отдыхавшая там с детьми (фото)

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На Куршской косе пропала 37-летняя Ольга Федченко, ее разыскивают родственники и волонтеры, женщина, возможно, нуждается в медицинской помощи. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 2 июля, сообщили в ПСО «Запад».

Женщина больше недели отдыхала с детьми в пос. Лесном. Около двух часов дня в среду, 1 июля, она вышла из дома на ул. Зеленой, 4, и пропала.

Приметы: на вид 36-37 лет, рост 167 см, среднее телосложение, светлые длинные волосы. Была одета: джинсы, серые кроссовки на белой подошве, коралловая куртка.

Просьба всем, кто располагает информацией о её местонахождении сообщить по телефонам, указанным в ориентировке.


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