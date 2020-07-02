В России стали чаще тонуть дети, в МЧС это связали с пандемией коронавируса

В России по сравнению с прошлым годом на 14% увеличилось количество утонувших детей. Об этом в четверг пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника управления безопасности людей на водных объектах МЧС России Дмитрия Тарасова.

«На сегодняшний день количество [утонувших] людей по сравнению с прошлым годом снизилось на 23%, но количество детей, которые погибли, с начала этого года увеличилось на 14%», — приводит агентство слова Тарасова.

Представитель МЧС отметил, что из-за ограничительных мер учеба закончилась раньше, и родители вывезли детей в деревни и на дачи, где они остались без присмотра взрослых. За последние 10 лет гибель людей на воде сократилась с более чем 4,5 тысяч до примерно 3 тысяч людей в год, добавил он.