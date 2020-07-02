В Калининграде гендиректор фирмы попал под статью, скрыв от налоговой 2,3 млн

В Калининграде гендиректор фирмы попал под статью, скрыв от налоговой 2,3 млн
Виталий Невар / Новый Калининград
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В отношении гендиректора компании, занимающейся деятельностью в сфере производства изделий из бетона для строительных нужд, возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам проверок, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области. 

По версии следствия, подозреваемый, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму 3,2 млн рублей, игнорируя предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, обязательства по перечислению в бюджет налоговых недоимок не выполнял. 

После приостановления межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы операций по счетам организации, подозреваемый с июня по август 2019 года осуществлял финансовые операции с использованием расчетных счетов сторонних организаций путем направления распорядительных писем и составлении актов прямых взаимозачетов. Это делалось для сокрытия от налоговой денежных средств.

По данным предварительного расследования, сумма умышленно сокрытых от налогообложения денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, составила 2,3 млн рублей. 

В настоящее время следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. 

Расследование уголовного дела продолжается. Преступление, в совершении которого подозревается предприниматель, влечёт за собой наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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