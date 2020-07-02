Жителю области грозит срок за угрозы в адрес отчима и попытку его задушить

Житель Правдинского района попал под статью за угрозы в адрес своего отчима. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отделение полиции по Правдинскому району поступило заявление от 57-летнего мужчины, который сообщил, что пасынок в ходе конфликта высказывал в его адрес угрозы физической расправы, которые мужчина воспринял реально.

Предварительной проверкой установлено, что инцидент произошёл 18 июня в посёлке Дворкино в доме, где проживают оба мужчины. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что 38-летний злоумышленник сначала угрожал отчиму, а после в подтверждение реальности своих намерений начал его душить.

В отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.