На жителя Светлого завели дело за угрозу убийством ребёнку

Жителя Светлого привлекли к ответственности за угрозу убийством ребёнку. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полицию поступило заявление от местной жительницы, после чего правоохранители провели проверку. По сведениям полицейских, инцидент произошёл возле судоходного канала на улице Набережной. 11-летний мальчик находился в компании других детей. В этот момент проходивший мимо мужчина сказал, что купаться и играть там нельзя. Когда мальчик ответил, что они не лезут в воду, а просто бегают по берегу, злоумышленник разозлился и толкнул ребёнка, высказывая угрозы.

Школьник упал в судоходный канал с метровой высоты, после чего самостоятельно выбрался на берег. О случившемся он рассказал матери.

Полицейские подробно опросили детей, установили приметы мужчины и задержали его. Как выяснилось, в момент инцидента 28-летний житель Светлого находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении него возбудили дело по части 1 статьи 119 УК РФ — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». За подобное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы.