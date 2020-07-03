УМВД: житель Гурьевского округа избил и ограбил мужчину на остановке за отказ отдать деньги

УМВД: житель Гурьевского округа избил и ограбил мужчину на остановке за отказ отдать деньги
Виталий Невар / Новый Калининград
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Житель Гурьевска избил и ограбил мужчину на остановке общественного транспорта за отказ отдать деньги. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Инцидент произошёл в посёлке Апрелевка. По сведениям правоохранителей, злоумышленник подъехал к остановочному пункту на машине. Выйдя из салона, от подошёл к 25-летнему мужчине и потребовал отдать все деньги.

«Получив отказ, подозреваемый нанёс потерпевшему несколько ударов кулаками и ногами, после чего сорвал с него одежду и обыскал карманы. Добычей злоумышленника стал мобильный телефон стоимостью порядка тысячи рублей, после чего он скрылся», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника. В отношении 25-летнего мужчины возбудили дело по части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабёж». За подобное преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы. «Также сотрудникам полиции удалось обнаружить мобильный телефон, который злоумышленник выбросил», — добавили в пресс-службе областного УМВД.

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