Сотрудница микрозаймовой организации тайком оформила кредит на бывшего клиента

Сотрудница микрозаймовой организации тайком оформила кредит на бывшего клиента
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинградскому району выявили причастность 25-летней сотрудницы микрозаймовой организации в совершении мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленница, имея необходимые данные одного из бывших клиентов фирмы, оформила на его имя кредит в сумме 21 000 рублей. Полученные деньги женщина потратила на собственные нужды. Через некоторое время горожанину стали приходить смс-уведомления о необходимости погашения кредита. Мужчина обратился в полицию и вскоре стражи порядка, проверив документацию и опросив сотрудников организации, установили личность подозреваемой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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