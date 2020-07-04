Телефонные мошенники украли у пенсионерки почти 400 тыс. руб.

Жертвой аферистов стала 73-летняя пенсионерка, которая сообщила мнимым банковским работникам по телефону номер своей карты, срок ее действия, защитный CVV-код с обратной стороны и код подтверждения из СМС-сообщения банка. Получив эту информацию, мошенники сняли со счета потерпевшей 387 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Похожим образом аферисты обманули 72-летнего пенсионера и 68-летняя пенсионерку, которые лишились 99 тысяч и 198 тысяч соответственно.

Как отмечают в УМВД, не только люди пожилого возраста становятся жертвами телефонных мошенников. От их действий пострадали: 47-летний электросварщик, 37-летний мастер-приемщик, 35-летняя медсестра, а также 58-летний преподаватель и 59-летняя учительница. Потерпевшие сообщили псевдо-сотрудникам службы безопасности банка конфиденциальные данные своих банковских карт и лишились от 50 до 100 тысяч рублей.

«В некоторых случаях телефонные мошенники прибегают к запугиванию своих жертв, если они не поддаются на уговоры. 32-летнюю безработную калининградку они убедили для отмены заявки на кредит в 175 тысяч рублей срочно передать им информацию по ее банковской карте, иначе ей придется выплачивать ошибочно выданный займ. На самом же деле оказалось, что это была уловка для получения данных ее банковской карты. Женщина лишилась 90 тысяч рублей», — отмечают в полиции.

В УМВД отмечают, что настоящие сотрудники банков никогда на запрашивают номера карт, сроки их действия и коды безопасности. При поступлении подобных звонков необходимо прервать разговор и самими позвонить в банк по номерам телефонов указанным на банковской карте.