В Австрии убит россиянин, просивший политическое убежище

В австрийском городе Герасдорф, который расположен недалеко от Вены, убит гражданин России, пишет «Медуза» со ссылкой на агентство APA. Отмечается, что погибший просил политическое убежище в Австрии.



Подозреваемый в убийстве задержан в городе Линц, при задержании он не оказал сопротивления. Выйти на него удалось, отследив транспортное средство, замеченное на месте преступления.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя местной полиции, подозреваемый в совершении преступления — также является гражданином России. Погибшему было 43 года.