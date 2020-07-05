В Калининграде разыскивают подростка, который ночью ушел из дома

Отделом МВД России по Центральному району разыскивается 13-летний Максим Кирбуц, проживающий на улице Вагоностроительной. Ребенок в период с 23 часов 4 июля по 3 часа 5 июля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.



Приметы: на вид 10-11 лет, худощавого телосложения, рост около 140 см, волосы темно-русые.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, полиция сообщать об этом по телефонам: 8 (4012) 552-098 или 02.





Фото предоставлено пресс-службой УМВД