В Польше одномоторный самолет упал на землю и врезался в припаркованное авто (видео)

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В городе Кросно Подкарпатского воеводства Польши одномоторный самолет упал на землю после взлета и врезался в припаркованный легковой автомобиль. Никто при этом не пострадал. Об этом сообщает местный портал terazkrosno.pl.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, около 8 утра по местному времени. Одномоторный спортивный самолет Rand Robinson упал на землю сразу после взлета из местного аэропорта. Сначала он задел фонарь, затем ограждение и уже затем врезался в припаркованный во дворе частного дома автомобиль.

На борту самолета находился 69-летний пилот. Он сумел выбраться из машины самостоятельно и по всей видимости не получил серьезных травм. Пострадавших на земле также нет.

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