В Краснознаменске фермера подозревают в мошенничестве с правительственным грантом

В Краснознаменске фермера подозревают в мошенничестве с правительственным грантом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Краснознаменском районе бизнесмена обвиняют в мошенничестве с грантом областного правительства. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 6 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина получил грант в сумме 1,6 млн рублей на создание и развитие крестьянского по региональной программе «Развитие сельского хозяйства».

«Между тем фактически взятые на себя обязательства по приобретению техники, материала, семян и удобрений не выполнил, а денежные средства использовал не по назначению. Кроме этого, им предпринята попытка сокрытия мошеннических действий путем составления фиктивных договоров купли-продажи техники с физическими лицами», — говорится в сообщении ведомства.

Против индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в январе прошлого года в Немане осудили фермера, который также получил деньги на создание и развитие фермерского хозяйства, но купил на грантовые средства у своей дочери собственный грузовик. Предпринимателя оштрафовали.

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