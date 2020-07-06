УМВД: житель Пионерского совершил кражу с предприятия на 245 тысяч

В Пионерском оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в краже с рыбообрабатывающего предприятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина выяснил, что на территории организации имеется помещение рыбообрабатывающего цеха, которое не используется. Подозреваемый узнал, что цех не охраняется и не оборудован камерами видеонаблюдение. В одну из ночей злоумышленник подъехал на своем автомобиле и, вскрыв помещение, похитил все имеющиеся там оборудование. Добычей мужчины стали электрогенераторы, чешуёсъемные и шкуросъемные машины, смесители, столы, электросковороды и даже сушилки для обуви. Ущерб составил 245 000 рублей.

Полицейские опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, проверили пункты приема металла. Вскоре была получена информация, что местный житель сдал краденое оборудование на металл. Выяснив приметы злоумышленника, полицейские установили его личность и доставили в отдел полиции.

Оказалось, что мужчина причастен к еще одному преступлению. Злоумышленник обратился к своему 87-летнему соседу и попросил его разменять деньги. Подозреваемый дал слабовидящему пенсионеру три 5-тысячные купюры «Билета банка приколов», получив взамен реальные деньги.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.