Калининградец нашел чужую кредитку и 10 дней совершал по ней покупки

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Центральному району Калининграда задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, который накупил товаров на 19 с половиной тысяч рублей с использованием чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, 31-летний мужчина нашел на улице утерянную кредитку с функцией бесконтактной оплаты и приобрел по ней в магазине продукты питания и спиртное. На следующий день злоумышленник обнаружил, что карта до сих пор не заблокирована, и продолжил шопинг. В итоге фигурант пользовался чужой картой 10 дней, приобретая различные товары и продукты питания.

Выяснилось, что 57-летний владелец карты не сразу заметил ее пропажу, а когда спохватился, то обратился за помощью в полицию. Полицейские изучили все случаи покупок и установили приметы и личность подозреваемого, а также его местонахождение.

В отношении задержанного следователи ОМВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Полицейские предупреждают, что за оплату товаров и услуг по найденным банковским картам предусмотрена уголовная ответственность.