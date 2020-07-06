Областные власти: ТЦ оцепили из-за звонка о минировании

Причиной оцепления ТЦ «Плаза» и прибытия МЧС к ТЦ «Европа» стал анонимный звонок о возможном минировании данных торговых центров. Об этом сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия сотрудниками экстренных служб. На данный момент угрозы не подтверждаются. Проверочные мероприятия продолжаются.Ранее стало известно о том, что полиция заблокировала вход в торговый центр «Плаза» после эвакуации посетителей и МЧС прибыло к ТЦ «Европа».
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