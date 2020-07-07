В Пионерском ночью сгорела «Хонда» с гаражом

В Пионерском ночью сгорела «Хонда» с гаражом
Вталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сгоревший транспорт

В ночь на вторник в Пионерском произошел автомобильный пожар. Сгорели деревянный гараж и находящаяся в нем «Хонда СR-V». Об этом сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.

Возгорание случилось в 01:53. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Рабочей в Пионерском. На место выехали два пожарных расчета в составе 8 человек и 2 единицы техники. В итоге гараж площадью 18 квадратных метров полностью сгорел. В огне никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Обсудить на Facebook Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter