В Пионерском ночью сгорела «Хонда» с гаражом

В ночь на вторник в Пионерском произошел автомобильный пожар. Сгорели деревянный гараж и находящаяся в нем «Хонда СR-V». Об этом сообщает региональное управление МЧС на своем сайте.



Возгорание случилось в 01:53. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Рабочей в Пионерском. На место выехали два пожарных расчета в составе 8 человек и 2 единицы техники. В итоге гараж площадью 18 квадратных метров полностью сгорел. В огне никто не пострадал.