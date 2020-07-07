В Калининграде пропала 85-летняя пенсионерка, она собиралась за грибами (фото)

В Калининграде пропала 85-летняя Лидия Мариконь, у пенсионерки могут быть провалы в памяти. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник, 7 июля, сообщили в ПСО «Запад».

В понедельник, 6 июля, женщина вышла из дома на ул. П. Ефремова, 4. Предположительно она отправилась в лесок за грибами и пропала.

Приметы: рост 150 см., глаза светло-карие, телосложение худощавое, сутулится, волосы русые с сединой, могут быть забраны в пучок. Была одета: предположительно — резиновые сапоги и болоньевая куртка.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам, указанным в ориентировке.