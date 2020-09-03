Личность погибшего, тело которого нашли в Преголе, установили по читательскому билету

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Личность погибшего, тело которого водолазы МЧС извлекли из реки Преголи в районе Новой синагоги, удалось установить благодаря найденному при нем читательскому билету. Это 44-летний житель Калининграда, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

В ходе осмотра места происшествия повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. Для установления точной причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются обстоятельства, приведшие к гибели. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Сообщение о том, что водолазами МЧС из реки Преголи извлечено тело одетого мужчины, поступило вечером 3 сентября.

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