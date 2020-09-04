В Гурьевском округе неизвестный водитель сбил в кювет «УАЗ» с людьми и скрылся (фото)

В Гурьевском округе неизвестный водитель сбил в кювет «УАЗ» с людьми и скрылся (фото)
Фото пресс-службы УМВД
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Накануне поздно вечером в Гурьевском округе произошло ДТП, совершенное неустановленным водителем. В результате пострадал 54-летний мужчина, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе УМВД в пятницу, 4 сентября.

Дорожная авария случилась в 22 часа на 1 километре дороги «Лосево — Новгородское». В направлении поселка Лосево двигался неустановленный автомобиль под управлением неизвестного водителя, который врезался в стоявший на дороге неисправный «УАЗ» под управлением 58-летнего водителя. «УАЗ» отбросило в придорожный кювет, автомобиль перевернулся.

Неустановленный водитель скрылся с места происшествия на своей машине. В результате ДТП 54-летний пассажир «УАЗа» получил травмы.

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